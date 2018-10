Para Cardozo, el Chivas vs Pumas no es un Clásico

Se trata de un duelo entre dos equipos grandes del futbol mexicano, sin embargo, el técnico José Saturnino Cardozo no considera el Chivas-Pumas como un Clásico. El estratega rojiblanco aseguró que su equipo es muy superior en cuestión de títulos y relevancia. Incluso cuestionó, este miércoles, el lugar de la UNAM entre los clubes más relevantes del país.

“Me parece que aquí está claro: Chivas-América y Chivas-Atlas son los Clásicos. De ahí en más, son partidos que tenemos que jugar con mucha intensidad, con una responsabilidad mayor por lo que se significa el rival. Pero yo no lo veo como un Clásico, veo muy superior a Chivas por títulos, por lo que representa y lo que marca Chivas”, señaló.

“Muchas veces confundimos las cosas y decimos que un equipo es grande porque tiene afición y por grande yo en lo personal trato de marcarlos por los títulos que tienen, por lo que representa una institución, ahí está el tema de los grandes. Yo creo que Toluca está entre los grande porque tiene 10 títulos, la estadística te marca, los títulos te lo dicen. Que uno pueda opinar diferente, está en su derecho”, añadió Cardozo.

“Yo en lo personal marco a Toluca como un equipo grande por lo que es, primero que es un club serio, que intenta siempre ganar títulos. Yo sí pondría a Toluca en el lugar donde debería estar. Veo que muchos veces dicen grande porque tienen aficionados por todos lados, eso son seguidores, no significa que una institución sea grande. Es más popularidad que otra cosa, pero siempre hay que respetar a todas las instituciones. Nosotros somos muy respetuosos en ese aspecto, pero hablando de grandes, me parece que Chivas sí marca diferencia”, sentenció el paraguayo.

En el plano deportivo, reconoció que aún pesa el haber quedado fuera de la Copa MX, precisamente ante Pumas. “Lógicamente estamos dolidos por la eliminación y por lo tanto lo tomamos como una revancha. La responsabilidad es nuestra, somos locales y tenemos que proponer desde el inicio, tratar de manejar el juego como mejor nos conviene. Tenemos que salir a presionar, tener la posesión de la pelota, es importantísimo y por lo tanto, la responsabilidad nuestra es de salir a proponer y buscar sumar de a tres”, detalló.

Y destacó, por último, la importancia del partido de este sábado. “No estamos contentos porque no es el lugar que queremos que esté Chivas. Un club grande como Chivas siempre tiene que tratar de pelear arriba, pero por toda la circunstancias que se vivió, cómo arrancó el torneo, me parece que estamos en una posición que podemos mejorar porque tenemos jugadores importantes, que están creciendo y nos van a dar cosas importantes. Podemos estar un poco más arriba y esto se va a marcar el sábado contra Pumas. Me parece que ahí se pueden despejar muchas dudas que podamos tener todos, porque siempre hay dudas”, concluyó Cardozo.

