Ex novia de campeón de motocross muestra su rostro luego de recibir una golpiza del piloto

View this post on Instagram

Emocionada com a letra da música que @david_holdt escreveu para mim 🌻🌞🌼✨🌙 I’m more than grateful for the beautiful song that @david_holdt wrote for me. You can listen to it on his page. Thank you for the flowers @malugomes7 💛🧡 Life moves on and we’re all strong enough to put ourselves first. Flor dourada não chore mais O pior já ficou pra traz Eu sei que ainda doi demais Orando pedindo paz As pétalas que caíram ao chão Deixaram marcas no seu coração Que se transformaram em uma missão Libertar mais flores da mesma prisão Quantas flores tem nessa prisão Deu acabou, o sol se levantou A chuva ja passou Eu já sei quem eu sou Deu, já passou, eu sei o meu valor Agora eu vejo a cor Dessa Livre flor