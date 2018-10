Estaba claro que yo no les gustaba: Almeyda sobre el Tri

Una vez terminada la Copa del Mundo en Rusia 2018, el nombre de Matías Almeyda fue el más sonado para suplir el banquillo que dejó libre Juan Carlos Osorio; sin embargo, al pasar del tiempo no fue así, por lo que el timonel argentino está convencido que no era lo que la Federación Mexicana de Futbol buscaba.

"Era el número 30 o 35 (de la lista de 24 opciones), por ahí estaba más adelante. Creo que era una cuestión de gustos y estaba claro que yo no les gustaba", mencionó el ex técnico de Chivas ESPN.

Asimismo, Almeyda piensa que no hubo bloqueo de parte del Rebaño Sagrado para que pudiera llegar como técnico del Tri, sino que simplemente no era del agrado de los directivos. "De verdad que no, pero a lo mejor no era del gusto y es respetable. Tenía una ilusión muy grande y conforme pasó el tiempo no hubo interés y es respetable. Tal vez mi manera de ser y de dirigir a un grupo no era lo que pretendía la Federación".

Gerardo 'Tata' Martino es uno de los nombres que recientemente ha sonado para dirigir al conjunto azteca, técnico al que respeta Almeyda. "Es un gran entrenador, de mucha experiencia, lleva muchos años dirigiendo, ha estado en muchos lados y considero que es un técnico muy capaz. Acá lo está haciendo muy bien y es uno de los entrenadores que destaca".

