Salvador Cabañas revela por fin por qué le dispararon en la cabeza

Salvador Cabañas concedió una entrevista al portal chileno 'LaCuarta.com' donde recordó el balazo que recibió en la cabeza y reveló que después de ocho años considera que la agresión la recibió para que no fuera al Mundial de Sudáfrica 2010 con la Selección paraguaya.

El ex jugador del América vivía un gran momento e incluso estuvo en la órbita de varios equipos extranjeros, pero su vida no sólo deportiva, sino personal, dio un giro de 360 grados tras la noche del 25 de enero del 2010 por los hechos ocurridos en el Bar Bar del sur de la capital mexicana.

"Después de todo, yo creo que me dispararon para que no fuera al Mundial. No sabemos qué pensar al respecto, pero todas las investigaciones apuntaron a eso. Yo estaba en mi mejor momento, había interés de algunos clubes europeos por tenerme y tal vez podía ser un peligro para muchas selecciones", apuntó Cabañas.

Actualmente ‘Chava’ Cabañas trabaja como auxiliar técnico de Pablo Caballero en el Independiente de Paraguay, ya que pese a las adversidades y al haber perdido la fortuna que obtuvo como profesional, nunca se ha podido alejar por completo del futbol, por ello asegura que se siente orgulloso de la carrera que construyó, aunque terminó mucho antes de lo que imaginó.

"Si retrocediera el tiempo, hubiese hecho lo mismo. Tanto en mi vida personal, como en lo deportivo. Logré todo lo que quería", comentó.