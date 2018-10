Alcalde de Benito Juárez no permitirá construcción de centro comercial en estadio Azul

Luego de que se postergó la demolición del estadio Azul, el debate ha conmenzadoa centrarse al uso que le darán a ese terreno cuando el inmueble desaparezca definitivamente.

De acuerdo a una investigación de Mediotiempo.com, el alcalde de Benito Juárez Santiago Taboada, está en contra de que ese terreno sea utilizado para un centro comercial, pues prefiere que sea ocupado para centros culturales, de espectáculos, hospitales o escuelas.

“El Estadio Azul lo iban a convertir en centro comercial y es algo que me he negado rotundamente por una razón: el uso de suelo del Estadio Azul no tiene permitido un centro comercial, tiene permitido un centro de espectáculos, un centro cultural, hospitales o escuelas. El concepto se llama Equipamiento Urbano”, explicó en entrevista paz el citado medio.

En marzo, también Mediotiempo.com reveló que los dueños del Estadio, la familia Cossío, contemplaba la construcción de un centro comercial que llevaría el nombre “Artz Insurgentes Sur”, según mencionó el arquitecto Javier Sordo Madaleno de Haro en una entrevista para el documento México Infrastructure & Sustainability Report 2018.

Sin embargo, el mismo despacho es quien construyó el Artz Pedregal que hace un par de meses sufrió un derrumbe.

Versiones extraoficiales señalan que ese incidente provocó el retraso de los planes para el centro comercial en donde hoy es el Azul, para el que en cambio se contempla que equipos de futbol americano hagan uso de él por los próximos dos años.

“Hasta el momento no hay un trámite relacionado con la demolición, por así llamarlo. El primero de octubre anuncié la suspensión de las nuevas obras (en Benito Juárez) hasta en tanto no iniciemos un proceso de revisión de todas las obras”, detalló el alcalde.

“Desde la campaña certifiqué ese mismo uso de suelo (equipamiento urbano) y reiteré que nosotros íbamos a ser respetuosos del derecho que tienen los propietarios del Estadio pero tampoco vamos a permitir que se viole el uso de suelo”.

De acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, los centros comerciales son permitidos en usos de suelo catalogados como equipamiento urbano, aunque el documento vigente es del 2005, por lo que deberá actualizarse por el Congreso de la Ciudad de México.

