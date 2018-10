Jugadores son señalados por intentar boicotear juegos del Tricolor

Durante el interinato del Tuca Ferretti en la Selección mexicana, las convocatorias han destacado por estar conformadas por una base de jóvenes y la ausencia de grande figuras. Sin embargo, esto no parece ser decisión únicamente del entrenador, sino que algunas de las ‘vacas sagradas’ del Tricolor habrían condicionado su participación con el equipo nacional.

De acuerdo con información del canal deportivo Univision, Javier "Chicharito" Hernández, Andrés Guardado, Héctor Moreno y Miguel Layún se han negado a jugar con el Tri en los partidos amistosos posteriores al Mundial de Rusia 2018.

Además de intentar boicotear la convocatoria, se les señala como los “malos consejeros” de los jóvenes futbolistas, hacen un mal ambiente en el grupo e, incluso, han amenazado con renunciar a la selección.

Ante esto, la nueva administración de la Federación Mexicana de Futbol los llamarán para la Fecha FIFA de noviembre y les comunicarán las nuevas reglas y condiciones de convivencia, responsabilidades y comportamiento que deben de cumplir para seguir siendo convocados o en caso de que no acepten se despedirán del Tricolor.

Por otro lado, Nicolás Romay de Marca Claro aseguró que son cinco elemento que el Tuca Ferretti no quiere en el equipo. "Desde que Ricardo Ferretti aceptó ser el técnico interino del Tri, aclaró que no tomaría en cuenta a Javier Hernández, Miguel Layún, Héctor Moreno, Giovani dos Santos y Carlos Vela. El técnico considera que no le hacen bien al grupo y que prefiere darles oportunidad a otros jugadores”, dijo en el programa Marca Claro MVS.

Después de que esta información empezara a circular, Miguel Layún, uno de los señalados por Univision, publicó en Twitter un mensaje en el que no se habla de hechos, sino supuestos y sobretodo que se habla sin saber del tema.