Julio Furch y Edgar Méndez, con la mira puesta en el Tri

Mientras algunos futbolistas aztecas desprecian el ser convocados con la Selección mexicana, algunos jugadores extranjeros anhelarían ser llamados a ella, muestra de ello es el caso de Edgar Méndez y Julio Furch, elementos de Cruz Azul y Santos, respectivamente.

Méndez es de nacionalidad española, y Furch argentino; sin embargo, ambos señalaron que estarían dispuestos a nacionalizarse mexicanos para vestir la camiseta verde.

"La verdad que nunca se sabe, puede ser una opción, como sabes, 'Chaco' (Giménez) también optó por ir con la Selección mexicana, nunca se sabe, por ahora tengo que estar aquí por varios años", mencionó el jugador de La Máquina a CANCHA.

Dichas declaraciones fueron publicadas durante la mañana de este miércoles 10 de octubre, mismo día que Furch también externó su deseo por algún día llegar con el Tricolor.

"La verdad nunca se me han acercado, ya llevo cuatro años acá y no sé bien como es el tema de nacionalizarse pero, si se me acercan lo pensaría, porque sería una gran opción. En cuanto a selección de Argentina, lo veo muy lejano, quizás ni voltean a México, y tener otra opción sería muy bueno para mí. Me encantaría vestir la playera de México", sentenció en atacante Lagunero.

Acerca de Martino: “A Martino me ha tocado enfrentarlo en Argentina y ha creado equipos muy fuertes y ha dirigido a Argentina y al Barcelona, tiene una trayectoria importante. Es un gran técnico al que le está yendo muy bien en Estados Unidos".

Sobre la Selección mexicana: "Como equipo, México tiene grandes jugadores y lo demostró en el último Mundial, quizás falta un poquito de creérsela que pueden estar a la altura de grandes selecciones. Me ha tocado compañeros de selección como Néstor Araujo, que es un jugador impresionante y lo ha demostrado. Creo que se la tienen que creer para llegar más lejos".

