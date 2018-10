Declaran prisión preventiva a los futbolistas rusos acusados de vandalismo

Un tribunal de Moscú declaró hoy prisión preventiva para los futbolistas rusos Alexandr Kokorin (Zenit) y Pável Mamáev (Krasnodar), detenidos después de protagonizar el lunes una brutal agresión contra dos funcionarios y un conductor.

Ambos jugadores permanecerán en prisión preventiva hasta el 8 de diciembre, según dictaminó María Sizintseva, la juez del tribunal Tverskói de la capital rusa, citada por medios locales.

Esa era la medida cautelar solicitada por la acusación, mientras la defensa ya adelantó que recurrirá el dictamen, al tiempo que expresó su esperanza en llegar a un acuerdo con los demandantes, aunque estos han rechazado tal posibilidad.

Kokorin y Mamáev han sido encerrados en virtud de la parte 2 del artículo 213 (vandalismo) y 116 (agresión) del código penal, lo que puede acarrearles penas de hasta siete años de cárcel.

Según la policía, Kokorin "tomó parte activa" en los incidentes y si fuera puesto en libertad "podría continuar sus actividades delictivas".

"Para empezar me gustaría disculparme por mi comportamiento indigno hacia (el funcionario del Ministerio de Comercio e Industria) Denis Pak. Me avergüenzo de lo que he hecho ante mis padres, el club y los aficionados. Reconozco que es algo inadmisible", dijo durante la vista judicial.

Prometió hacer "todo lo posible" para "merecer el perdón", y pidió a la juez que le dejara en libertad para "expiar su culpa", pero la juez desoyó su propósito de enmienda.

En la misma línea, Mamáev se disculpó ante las víctimas de la agresión, calificó su comportamiento de "lamentable", se mostró dispuesto a compensar los daños morales y materiales, y a entregar su pasaporte, pero eso no le salvó de ser encerrado en prisión.

La policía aseguró hoy que, después de estudiar detenidamente las imágenes de los vídeos de seguridad, la policía ha concluido que ambos futbolistas participaron en la agresión a dos funcionarios en un café y en la paliza propinada a un conductor en plena calle.

En los vídeos del interrogatorio de ambos futbolistas publicados por la policía se puede ver cómo Kokorin y Mamáev se niegan a admitir su culpa, mientras sus abogados acusan a las supuestas víctimas de provocar a sus clientes.

Además, aseguraron haber bebido sólo cerveza el día de los incidentes, aunque la policía comentó que los análisis de sangre serán los que determinen si los detenidos consumieron bebidas alcohólicas y drogas duras.

La policía también ha identificado a los cómplices de los dos futbolistas, a los que se les ha conminado a presentarse en comisaría los antes posible, ya que, de lo contrario, serán detenidos.

De hecho, el hermano de Kokorin, Kiril, que participó activamente en la agresión fue hoy detenido por las fuerzas del orden.

Kokorin, de 27 años, y Mamáev, de 30, fueron detenidos ayer en calidad de sospechosos por un plazo de 48 horas después de comparecer en comisaría ante la amenaza de ser declaradas en busca y captura.

El comportamiento violento de los jugadores ha sido condenado por el Kremlin, el Gobierno, la Cancillería, la Duma, el Ministerio de Deportes, sus clubes y leyendas del deporte ruso.

Su detención se ha convertido en la noticia número uno en este país, donde los programas de televisión y los comentarios de la prensa escrita piden un castigo ejemplarizante para ambos futbolistas.

Ninguno de ellos disputó el pasado Mundial, en el que Rusia llegó a los cuartos de final tras eliminar a España, y tampoco habían sido citados para los partidos de la Liga de Naciones de esta semana ante Suecia y Turquía.

