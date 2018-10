FIA aprueba nuevo calendario para la F1

El Consejo Mundial del Deporte del Motor aprobó hoy en París, bajo la dirección del presidente de la FIA, Jean Todt, los cambios reglamentarios que introducirá para el Mundial de Fórmula Uno en 2019, cuyo calendario provisional fue ratificado.

Los pilotos solo podrán adelantar después de un período de coche de seguridad una vez que hayan cruzado la línea de meta. Antes se permitía hacerlo en una línea llamada de Safety Car.

Los equipos serán los responsables de la revisión inicial de sus monoplazas y deberán declarar si sus coches cumplen con todas las normas de seguridad reglamentarias.

Al final de la carrera, junto al tradicional banderazo, se utilizará un panel de luz a cuadros.

En cuanto al reglamento relativo al coche, se aprobó una nueva posición de los espejos retrovisores y el alerón trasero para ayudar a la visibilidad, así como una nueva ubicación de las cámaras "on board" para obtener una visión más clara evitando el Halo.

#FIA – Decisions from the third World Motor Sport Council of 2018 held today in Paris have been announcedhttps://t.co/yT24AHk11Q

— FIA (@fia) October 12, 2018