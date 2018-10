Carlos Vela se luce con doblete y asistencias ante Houston

Carlos Vela continúa brillando en la MLS con Los Ángeles FC, muestra de ello fue el doblete y las dos asistencias que puso en la goleada de su equipo por 4-2 ante el Houston Dynamo .

Mauro Manotas fue el encargado de abrir el marcador a favor del Dynamo al minuto 33, pero poco le duro el gusto, luego de que al 44' el atacante mexicano igualó la pizarra por la vía del penal, resultado con el que se fueron al descanso en el Banc of California Stadium.

En la parte complementaria, Adama Diomandé puso el segundo para Los Ángeles al 53' y Walker Zimmerman selló el tercero al 58', goles en los que asistió Carlos Vela.

Fue al minuto 78 que el atacante mexicano se lució con su anotación y selló el tanto de la goleada tras intentar filtrar el esférico al área pero la salida del guardameta rival evitó que la jugada se mantuviera, pero el balón regresó a los pies de Vela para puntearla de manera magistral y mandarla al fondo de las redes.

The @SanManuelCasino Thrill of the Match: @11carlosV's completes his brace with a chip! pic.twitter.com/KcEY7mYKtc

— LAFC (@LAFC) October 13, 2018