'Chucky' Lozano y Erick Gutiérrez ya tienen playera en Holanda

Los aficionados del PSV Eindhoven están enamorados de los mexicanos Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, mismos que se han dedicado a complacer a su afición en Holanda tras la buena actuación dentro del terreno de juego.

Muestra de ello, es que ya hasta tienen playeras con el estampado del peculiar festejo entre los futbolistas aztecas, el cual surgió desde que estaban con los Tuzos del Pachuca, y ahora que se reencontraron en el PSV lo han vuelto a retomar.

A través de la cuenta de Twitter de una aficionada de Los Granjeros se informó que las indumentarias con el estampado de los mexicanos fueron lanzadas a petición de muchas personas, por lo que ya están a la venta en Holanda.

Aunque Erick Gutiérrez lleva poco tiempo, no ha decepcionado a los aficionados, al igual que Hirving Lozano, quien se ha convertido en un ídolo del cuadro holandés.

Hehe de drukker is gevonden. Dit gaat hem ongeveer worden! Door de vele aanvragen zie ik alleen door de bomen het bos niet meer. Wil je er een? Graag even je naam+maat dm'en of appen. Maten S t/m XXL. 25 eu is ie voor jou. Tot zover dit marktplaats bericht. Joe! pic.twitter.com/6hpV52dfKr

— Laura (@ZonnenbergLaura) September 20, 2018