¡Los clavados no fallan! Gabriela Agundez otorga Bronce a México en Buenos Aires 2018

Los clavados no podían fallarle a México en una competencia internacional. Gabriela Agundez fue la encargada de poner la bandera tricolor en alto tras colgarse la medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018, en la plataforma de 10 metros.

La clavadista bajacaliforniana terminó la competencia con un total de 405.55 puntos, más de 60 puntos por debajo de la china Shan Lin, quien con 466.50 unidades conquistó la presea dorada, mientras que la ucraniana Sofiia Lyskun se quedó con la plata al sumar 406.10.

"Me siento muy contenta, muy orgullosa de esta medalla, representa todo el trabajo hecho durante mucho tiempo, entonces muy contenta de haber cumplido esta meta", declaró para Publisport la atleta nacional de apenas 18 años, tras finalizar la competencia.

Agundez inició su participación en la final con un impresionante clavado que le valió 70.40 puntos para ubicarse en el segundo sitio de la clasificación al finalizar la primera ronda, no obstante, su segundo y tercer clavado no fueron los mejores, ya que con 52.80 y 43.20 puntos, respectivamente, descendió un par de posiciones.

"Son detalles que a veces pasan en la competencia, a veces un poco de nervios que se ponen en contra tuyos, pero hay que saberlos manejar y aprender para la próxima y recuperarnos en la competencia; ya pasó este clavado, ahora el que sigue y a echarle ganas", reconoció respecto a sus errores.

La mexicana necesitaba un clavado casi perfecto para meterse de nuevo entre las tres mejores de esta prueba y lo logró. Agundez cerró su rutina con 72 puntos, los cuales la acreditaron como la tercera mejor de la competencia.

"Yo esperaba una medalla, sé que la de Oro estaba un poco complicada porque está la china, pero yo iba en busca de la de Plata o la de Bronce y esta vez me tocó la de Bronce", apuntó.

"Espero no estar tan lejos de Romel Pacheco"

El multimedallista mexicano en Juegos Panamericanos, Rommel Pacheco, estuvo presente en el Parque Olímpico, pues además de ser uno de los atletas modelo de la justa olímpica juvenil, fue uno de los principales alentadores de su compatriota.

"Aquí andaba, antes de mi competencia me saludó, me dijo que le echara muchas ganas, me deseo mucha suerte y eso me motivó mucho, me puso feliz", confesó Agundez.

Asimismo, reconoció que le gustaría llegar a ser como el atleta que ha participado en tres ocasiones en los Juegos Olímpicos mayores, pues a pesar de que se le ha negado la ansiada medalla en este certamen, considera que es uno de los mayores exponentes de esta disciplina en el país.

"Espero no estar tan lejos (de Rommel), espero estar cerca porque es un ejemplo a seguir, es un orgullo mexicano", añadió.

Finalmente, Gabriela Agundez confesó que su gran meta es repetir la hazaña de este día, pero en la competencia de mayores, por lo que advirtió que no dejará de prepararse para lograrlo, dentro de un deporte del que considera a México como potencia mundial.

"Clavados es una disciplina que tiene mucho nivel en México, es potencia mundial, sé que hay mucho talento y es un orgullo representar a México.

"Fue un gran paso, esta medalla representa mucho, pero igual quisiera llegar a unos Olímpicos mayores y ganar una medalla; esa es mi máxima meta y espero cumplirla", sentenció la atleta azteca, quien aún le quedan dos competencias en Buenos Aires 2018; en plataforma de 3 metros y en equipos mixtos.