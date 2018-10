VIDEO: Diego Maradona: 'Sí me gustaría dirigir a la Selección mexicana'

Dorados de Sinaloa y Xolos aprovecharon la pausa que hizo la Liga MX debido a la Fecha FIFA para sostener un duelo amistoso en el Estadio Caliente y previo al compromiso, el técnico de Dorados, Diego Armando Maradona, participa en el programa de Fox Sports, La Última Palabra donde manifestó que le gustaría dirigir a la Selección mexicana.

“Me gustaría dirigir a la Selección (mexicana). Hay intermediarios y gente que gana dinero y se llena los bolsillos con meter una palabra en el Tri, nunca me ofrecí a ningún empresario para que me trajera y creo que eso me da el fuerte para que los jugadores mexicanos crean en mí, comentó Maradona durante la entrevista.

🚨"ME GUSTARÍA DIRIGIR A LA SELECCIÓN MEXICANA"🚨 #MaradonaEnLUP Diego Armando Maradona ALZÓ LA MANO en @UpalabraMX y, EN EXCLUSIVA, mostró su deseo de, algún día, estar en el radar del Tri #LUP pic.twitter.com/48koOA3puQ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 13, 2018

También aprovechó para hablar acerca de su perspectiva actual del Tricolor y fue contundente con sus declaraciones: “Veo al futbol mexicano en alza, me gusta el diálogo y la riña que tienen todos ustedes. El tema es que México no puede jugar contra Costa Rica y ganar 3 a 2 y quedarse conforme, no, hermano, es preferible que vayas y te hagan cinco goles en Europa y que aproveches esos tantos”, concluyó el argentino.

