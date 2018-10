McGregor se da cita en el AT&T Stadium

La aplastante victoria de los Dallas Cowboys sobre los Jaguares de Jacksonville por marcador de 40 a 7 en el AT&T Stadium, fue presenciada por el luchador de Artes Marciales Mixtas Conor McGregor.

El irlandés no dejó de laso su visita en Arlington, Texas, donde el conjunto de la estrella solitaria se adjudicó un importante triunfo ante una escasa ofensiva felina que presume de tener los números de la temporada en rojo.

El deportista publicó en su cuenta oficial de Twitter una imagen donde se muestra contento por estar en el coloso del cuadro texano, quién entre sus manos tiene el ovoide con el que se jugó dicho duelo,

An honour to be on the field here in Dallas, Texas supporting the @dallascowboys!

Proper 12 is everywhere out here and WE LOVE IT!

The Octagon is next. pic.twitter.com/48o57lRuqD

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 14, 2018