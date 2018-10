VIDEO: ESPN presenta la ‘semana de la mujer’

Con el objetivo de concientizar a la población mexicana de prevenir el cáncer de mama, una de las enfermedades que año tras año cobra miles de vidas, ESPN presentó junto con las conductoras Kary Correa, Vanessa Huppenkothen, Cristina Alexander y Carolina Padrón la Semana de la mujer del 15 al 19 de octubre.

Las cuatro periodistas deportivas hablaron sobre la importancia que es autoexplorarse y tomarse el tiempo de conocer su cuerpo, “ya que es indispensable estar en contacto con nosotras mismas para no caer en una trágica enfermedad”.

“Es un tema serio. No debemos darnos el “lujo” de dejar las cosas para mañana, debido a que puede ser tarde. Desafortunadamente hay casos en que las parejas de las mujeres son las que se percatan al tocar esa zona”, declaró Kary Correa.

Por su parte, Carolina Padrón -quien lleva ocho años dentro de la empresa- mandó un fuerte mensaje hacia los hombres sobre el “machismo” que se vive en nuestro país, pues considera “debemos hacer algo para erradicarlo lo antes posible”.







“Desafortunadamente en México aún existen muchos hombres que piensan que nosotras, como mujeres, no podemos llegar a tomar un lugar dentro de una empresa como ESPN, pues nos catalogan como “mujeres bonitas sin conocimiento”. Nosotras nos preparamos igual o más que muchos hombres que laboran en los medios de comunicación”, siguió. “En ocasiones los caballeros deben saber nada más el 50 por 100 de lo que hablan, pero nosotras debemos obtener el conocimiento hasta un 80 por 100”.

Cristina Alexander, la “más nueva de todas”, habló sobre su trayectoria dentro del periodismo deportivo y contó que “no ha sido un camino fácil, pues he tenido dificultades con algunos compañeros que piensan que no deberíamos estar aquí. Desde los 11 años me ha gustado el futbol y debo reconocer que antes se burlaban de mí por hablar nada más de esto, pero ahora me pagan y combine mis dos grandes pasiones: periodismo y futbol”.

Por su parte, Vanessa Huppenkothen, quien se siente “aprovechada” dentro de su nueva casa, no dejó de lado su pasado en Televisa donde duró nueve años y reconoció sentirse mucho mejor con el Líder mundial en deportes debido a que “aquí me siento contento, ya que desde mi llegada me han dado la oportunidad de hacer lo que me apasiona y aquí sí escuchan mis propuestas”.

“Estoy muy agradecida con los productores y compañeros de trabajo. En donde estaba antes no tenía las facilidades que ahora tengo. No soy una tonta. Tengo cinco idiomas y estudios que avalan mi conocimiento, por lo que aquí sí me siento aprovechada”.

Dentro de la plática con los diversos medios de comunicación que se dieron cita en las instalaciones de la televisora, la cara de las damas dentro de un medio tan “complicado” ha crecido con el transcurso de los años, gracias a que productores como Octavio Gallegos apuestan al punto fino de las mujeres quienes también han aprovechado su momento.

“Este proyecto lleva 10 años. Antes tenía el nombre de Ladies week donde solo teníamos a tres mujeres; ahora presumimos de más talentos (aproximadamente 20 elementos) que le han dado una cara diferente a los noticieros y a los diferentes programas deportivos que ESPN otorga a la audiencia. Hemos crecido mucho y vamos por más”, declaró el reconocido productor.