VIDEO: Los Patriotas vetan a aficionado que lanzó cerveza a Tyreek Hill

La noche del domingo se presentó un desafortunado momento en el partido entre Nueva Inglaterra y Kansas City pues tras una anotación de 75 yardas de Tyreek Hill para los Chiefs terminó en en la zona donde estaban los aficionados de los Pats por la velocidad que llevaba y fue ahí donde un aficionado aprovechó para lanzarle cerveza, mientras algunos otros le hicieron señas obscenas.

Luego del lamentable incidente, el aficionado que aventó cerveza fue identificado por el cuerpo de seguridad y fue vetado de Gillette Stadium antes de ser puesto a disposición de las autoridades.

“Mi entrenador (Andy Reid) me dijo ‘ No lo tomes personal’. No te enojes porque viene con el territorio”, comentó Hill y dijo que ‘para nada está enojado” de acuerdo con información publicada por Boston.com.

El partido terminó a favor de los Patriotas por un marcador de 43-40.

