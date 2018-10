La amplia diferencia física entre un culturista natural y uno de 'dopaje'

Luego de la polémica generada con la cancelación del campeonato de fitness y culturismo de la IFBB-Euskadi (International Federation of BodyBuilding and Fitness) al no contar con participantes, mismos que abandonaron la competencia al saber que por primera vez se llevaría un control antidopaje, Julen Ramírez, culturista natural habló al respecto.

Instagram

Te puede interesar: La respuesta de 'Canelo' Álvarez a Floyd Mayweather

Ramírez es campeón de la tercera categoría de Men's Physique de culturismo natural, por lo que habló sobre las diferencias que existe entre alguien como él y alguien que necesita de dopaje para poder lograr sus objetivos, tal es el caso de André Ferguson, campeón del Arnold Classic Physique masculino.

"En el culturismo natural nos hacen los controles directamente desde el Ministerio de deporte y las sanciones son de por vida", señaló Julen en entrevista con COPE.

Los usuario en redes sociales se han percatado a simple vista de la diferencia entre ambas personalidades, ya que el cuerpo de André Ferguson es mucho más ostentoso, a comparación del de Ramírez.

Instagram

TE RECOMENDAMOS