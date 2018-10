Armin Van Buuren cerrará las actividades del GP de México 2018

El DJ holandés Armin van Buuren será el encargado de cerrar las actividades del Gran Premio de México 2018, de la Fórmula 1, cuando ponga a girar los discos en la tornamesa el 28 de octubre en el Foro Sol.

El pinchadiscos de música electrónica pondrá los beats a todo lo que da en lo que será el icónico podio mexicano de la competición, situado en el recinto que alberga conciertos y parte de la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Armin Van Buuren cuenta con más de 20 años de carrera en la escena de la música electrónica, en 2014 se convirtió en el cuarto representante de su género en recibir una nominación al Grammy por su sencillo ‘This is what it feels like’”, anunció el Comité Organizador del Gran Premio de México.

Van Buuren, quien fue elegido como DJ '#1' del mundo durante cinco ocasiones por el Top 100 DJS Poll, tocará alrededor de 90 minutos para cerrar con broche de oro la fecha 19 de la temporada 2018 de F1.

Se prevé un fin de semana espectacular con infinidad de actividades relacionadas al deporte motor, todo en busca de que el GP de México pueda hacerse acreedor por cuarta vez consecutiva como el mejor evento de la Temporada de la Fórmula 1.

“La presentación (de Van Buuren) forma parte de la campaña de Heineken ‘More than a Race’”, agregó el comunicado de los organizadores del Gran Premio de México a celebrarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

