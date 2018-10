'Chicharito' y West Ham caen en casa ante el Tottenham

Javier Hernández reapareció con el West Ham durante la derrota en casa por 0-1 ante el Tottenham en el duelo correspondiente a la jornada nueve de la Premier League.

El partido comenzó parejo, ambos equipos saltaron al terreno de juego en busca de la victoria; Chicharito no tuvo presencia en el once inicial de los Hammers e inició en la banca, luego de ausentarse de las canchas por más de un mes.

El cuadro visitante aprovechó los espacios que le dejó el West Ham, siendo al minuto 44 cuando Erik Lamela se metió al área rival y alcanzó a rematar con la cabeza para mandar el esférico al fondo de las redes y poner en ventaja a los suyos.

En la parte complementaria, el atacante mexicano ingresó al minuto 57 pero poco pudo hacer para evitar una nueva derrota de su equipo; sin embargo, al minuto 85 a Hernández Balcázar le anularon un gol por fuera de lugar, lo que se hubiera significado el empate.

Y aunque el West Ham fue ampliamente superior en la segunda mitad, el gol se les negó, además de la actuación extraordinaria que tuvo el guardameta del Tottenham, Hugo Lloris, quien cuidó su arco heroicamente.

Con este resultado el Tottenham llega a las 21 unidades, mientras que el cuadro dirigido por Manuel Pellegrini permaneció con las siete unidades.

We had our chances, but Spurs take the win. pic.twitter.com/1gIfLeaLFH

— West Ham United (@WestHamUtd) October 20, 2018