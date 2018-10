Pedro Caixinha etiqueta de 'fracaso' la derrota contra Gallos

El técnico de Cruz Azul, Pedro Caixinha, lamentó que el equipo siga con la problemática de no ganar en calidad de visitante en el torneo Apertura del futbol mexicano, al caer 2-0 ante el Querétaro.

La derrota ante los Gallos de Querétaro fue la tercera del torneo y conflictúa el porvenir de la Máquina que parece tener un estigma cuando no está en su estadio.

"Teníamos ocho objetivos al interior del grupo hasta antes de este juego, ganar significaba cumplirlos porque estaban interconectados; en ese sentido, no ganar de visitantes es un fracaso. Ahora, lo más importante es darle al equipo la claridad que no mostró esta tarde y levantarse cuanto antes, no importa cómo nos caigamos, sino encarar de pie lo que viene", dijo.

En su análisis, Caixinha cree que dominaron todo el partido, pero los últimos minutos le calaron al equipo en cuanto a desconcentración. El asunto no termina con esta derrota porque aumenta la presión para la semana próxima cuando enfrenten al León por las semifinales de la Copa y el sábado siguiente al América, uno de sus más enconados rivales.

"Voy a ir un partido a la vez. En Cruz Azul valoramos las competencias de igual manera. Estamos en la antecámara de la final de copa y no me voy a guardar nada. Después, el sábado estaremos en el estadio Azteca, en nuestra casa, donde nos va bien y con un rival diferente, por eso es importante que el equipo se levante y sé que lo va a hacer. Cada cosa a su tiempo", manifestó el estratega.

El único futbolista de la Máquina que quiso dar declaraciones al final del encuentro, fue el defensor Adrián Aldrete, quien se empeñó en reconocer que esta derrota debe dejarles la enseñanza de mostrar intensidad durante el tiempo que dure el partido, ya que se van frustrados por perder en la recta final.

"Prácticamente lo perdimos en tres minutos, de un gol a otro hay muy poca diferencia y eso nos deja malhumorados. Tuvimos oportunidades, pero el portero de ellos, Thiago Volpi, lo hizo muy bien y es lo que se tiene que aprender de esta clase de cotejos", declaró ensimismado.

Aldrete mencionó también que este tipo de errores no se pueden presentar ante el León el miércoles entrante cuando jueguen las semifinales de copa, "porque es un partido de matar o morir. Estas derrotas nos enseñan mucho porque, aunque estemos en la parte alta de la tabla, no podemos sentirnos satisfechos", concluyó.

