Will Ferrell lidera la porra de Los Ángeles FC

El actor, Will Ferrell, es uno de los dueños de Los Ángeles FC, una de las franquicias más nuevas de la MLS. El también comediante está comprometido con el proyecto que no sólo promociona al equipo, sino también está al pendiente de los juegos e, incluso, convive con los aficionados al grado de meterse a las gradas con ellos para dirigir la porra.

El club angelino compartió un video de cómo Ferrell cantaba y brincaba con los seguidores durante el juego ante los Whitecaps de Vancouver, en la penúltimo jornada de la temporada.

The @SanManuelCasino Thrill of the Match: Will Ferrell leading the @LAFC3252! #JumpForLAFootballClub pic.twitter.com/7xgzltAAks

— LAFC (@LAFC) October 22, 2018