Dybala da victoria a la Juve sobre el ManU

Otra puñalada a Mourinho, otra decepción para el público de Old Trafford y otra conquista de Cristiano Ronaldo, que, con su nuevo equipo, el Juventus, impulsado por un gol de Paulo Dybala, venció al Manchester United (0-1) y confirmó un pleno de 9 puntos en la Liga de Campeones.

Los turineses suman tres victorias seguidas en esta edición de la máxima competición continental gracias a un tanto de Dybala en la primera parte tras una jugada iniciada por Cristiano, quien volvió a Old Trafford por primera vez desde 2013 y por segunda desde que dejó el nido de Alex Ferguson en 2009.

Julio Urías, el único mexicano incluido para la Serie Mundial

No lo pudo hacer con gol, como en la visita con el Real Madrid hace cinco años, pero sí arrancó la jugada que acabó con el tanto de Dybala, haciendo añicos la esperanza de un United que abrazó un partido defensivo y esperando una milagrosa contra que no llegó.

Lightning in the Theatre of Dreams💪#MUFCJuve #UCL #FinoAllaFine ⚪⚫ pic.twitter.com/BuS3G2Zqml

— Daniele Rugani (@DanieleRugani) October 23, 2018