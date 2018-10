'Checo' Pérez: 'La motivación más grande que tengo es que mi hijo me vea correr'

Sergio Pérez se encuentra listo y feliz de estar en tierra Azteca para su carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez donde su ilusión es que la suerte esté a su favor para conseguir un podium en el Gran Premio de México 2018.

El piloto tapatío, que se convirtió en papá hace 10 meses de un niño junto a su esposa Carola Martínez, con quien se casó en junio pasado en su tierra natal, nos dijo cómo le ha cambiado la vida.

"Ahora tengo que cambiar pañales viendo la Fórmula 1… pero te cambia la vida fuera de las carreras y mi ilusión más grande es mi hijo, mi esposa, estar con ellos, convivir en familia", dijo sonriente durante una conferencia en la dovela del Teatro Telcel.

En ese sentido, afirmó que su trabajo dentro de las pistas no cambia en lo absoluto desde que tiene seis años de edad, "el piloto de F1 se maneja por motivaciones y hoy la motivación más grande que tengo es que mi hijo me vea correr, en una edad importante corriendo dentro de la F1".

Asimismo, opinó si le gustaría ver en un futuro a su primogénito en las pistas de carreras. "De gustarme no, al final los hijos siempre vuelan, como yo a los 12 o 13 años que me fui a vivir fuera y verlo tan poco tiempo como yo con mis papás, no me gustaría".

Sin embargo, "si es su pasión como es la mía que sea su máximo, lo apoyaría pero la verdad no me gusta".

Lo que sí le gustaría es que su familia lo acompañará a todas las fechas que tiene en el año, sin embargo, es muy complicado por los cambios de horario para su hijo Sergio Jr., solamente cuando está en Europa que pasa cerca de cinco meses sí lo alcanzan. "Cuando tenemos viajes muy largo me voy solo y a veces mi esposa me alcanza o en carreras cortas".

Y en estos viajes, hace un par de meses Checo fue al Vaticano donde tuvo la oportunidad de entrevistarse con el Papa Francisco y compartió qué fue lo que hablaron con el jererarca de la Santa Iglesia Católica.

"Tuve una visita a Roma y pude saludar a Su Santidad, fue un momento muy especial, estaba con mi esposa, nos saludó. Mi esposa me decía que bendiciera nuestro matrimonio y nos dijo: '¿Cómo van, se han peleado mucho?', sí mucho, 'entonces van muy bien, sigan así', nos dio la bendición y fue un momento muy increíble", detalló el piloto mexicano.

Por cuarto año, Sergio se aventó la tradicional cascarita "De la pista a la cancha 2018″ en el roof garden de Plaza Carso " junto a Tony Slim Jr., Arturo Elías Ayub y su hijo, a la vista de Carlos y Marco Antonio Slim Domit, Carlos Hajj, así como algunos ex futbolistas Joaquín Beltrán, Iván Terrazas, Jorge Campos, Chaco Jiménez, Conejo Pérez y el luchador Tinieblas Jr., entre otros.

