Higuera niega ser enemigo de Matías Almeyda

Cuando Matías Almeyda se fue de Chivas, lo hizo en medio de rumores sobre una ruptura con José Luis Higuera. La afición culpó al directivo por la salida del técnico que ganó con el club cinco títulos en menos de tres años. Este miércoles, ambos personajes coincidieron en Morelia, para el estreno de la película que relata los éxitos conseguidos con el “Pelado”.

De inmediato, Higuera intentó aclarar que no existe problema alguno con Almeyda. “No somos enemigos”, aseguró, minutos antes de entrar a ver el estreno de “Chivas, la película”, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia. Incluso, el dirigente celebró la presencia en el evento del hoy técnico del San José Earthquakes de la MLS estadounidense.

“Como hemos dicho, han habido muchas situaciones, pero al final él hizo mucho por este club, trascendió con nosotros y nosotros con él, cada uno desde su silla. No tendría por qué privarse de algo de lo cual es no solamente el mayor líder dentro de la cancha, sino que fue parte importantísima de esta transformación desde que llega”, explicó Higuera.

“Hay imágenes desde que llega muy interesantes, no tendría por qué no (acudir al estreno de la película). La verdad es que las diferencias de trabajo no deben de quedar, porque no no somos enemigos, sino todo lo contrario. Se convive y se muere un ciclo profesional, pero esto queda para la posteridad”, sentenció, minutos antes de la proyección del filme.

Sobre la película, habló de algunos detalles ocurridos durante la grabación. “Como tal complicado no porque sea difícil, sino porque el mundo del futbol tiene una entraña muy privada. La verdad no fue tan difícil, al principio sí fue un shock, pero siempre lo planteamos así, con una visión diferente. La familia Vergara siempre ha puesto estándares de innovación muy fuertes. Logramos tener varias pláticas, Amaury es una persona que transmite muy bien a dónde íbamos”, reveló.

“Fue más bien no aceptarlo, sino convivirlo porque naturalmente te sientes invadido. Es un tema donde hasta bañarte, sales en toalla, de mal humor y a nadie nos gusta que nos agarren en nuestros cinco minutos. Y acá, parte de la emoción de esta película era que te agarren en esos cinco minutos. Hay escenas muy emocionantes, pero hay otras muy jodidas. Eso fue lo más complejo: convivir. Pero la verdad es que lo tomaron muy bien y ahora están encantados”, sentenció el directivo de Chivas.

