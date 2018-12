'No sé si ya esté listo; no sé cómo es", opinó 'Chucky' sobre Lainez

Hirving Lozano reconoció que ha seguido poco la carrera de Diego Lainez, elemento del América, pero espera que pronto llegue al Viejo Continente para poner a pruebas sus mejores cualidades como ya ocurrió con su amigo Erick Gutiérrez en el PSV Eindhoven.

Ante los rumores de que el futbolista campeón con las Águilas saldrá muy pronto al futbol de Europa, el famoso ‘Chucky’ le abrió las puertas de Holanda, pues se rumora que es el Ajax la escuadra que está negociando con América.

"Honestamente lo he visto muy poco, no lo he visto jugar muchas veces, para mí es un gran jugador, está joven pero tiene muchas cualidades. No sé si ya esté listo, no sé cómo es como persona, no lo conozco bien, y ojalá pueda llegar pronto para acá”, comentó en declaraciones para el portal de Goal.

Y es que ‘Chucky’ tuvo que ver en la contratación de Erick Gutiérrez, quien llegó para esta campaña al PSV: "De Erick yo colaboré un poco, me preguntaron sobre él, estuve atento si lo fichaban o no, y lo único que pude hacer es convencerlos de que lo ficharan. Ha tenido pocos minutos pero poco a poco va a demostrar qué calidad tiene, yo estoy convencido que puede jugar de titular”.