Afición y jugadores del Napoli muestran apoyo a Koulibaly tras ser víctima de racismo

Los aficionados y jugadores del Napoli mostraron su apoyo al defensa Kalidou Koulibaly en la victoria del cuadro por 3-2 contra Bolonia en la Serie A italiana, luego de que fue objeto de cánticos racistas esta semana.

Con Koulibaly suspendido, el zaguero del cuadro napolitano Faouzi Ghoulam calentó para el partido vistiendo la playera de la selección de Senegal con el número 26, el cual porta el nacido en Francia e hijo de padres senegaleses.

Non importa il colore della pelle.

Non importa la religione.

Non importa per quale squadra fai il tifo. Il calcio, come tutti gli sport, é un gioco. E tutti i giochi sono passione, divertimento, libertà: e nella libertà siamo tutti uguali!

Domani saremo tutti Koulibaly! pic.twitter.com/qrZrNZ9Ypn

— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) December 28, 2018