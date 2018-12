West Ham cierra el 2018 con derrota y sin 'Chicharito'

El Burnley se reencontró con el triunfo y se situó a un paso de la zona de permanencia en la Premier con los tres puntos logrados en el estadio Turf Moor ante el West Ham (2-0), en la última jornada del 2018.

El cuadro dirigido por Sean Dyche, que no pudo puntuar en sus duelos contra el Tottenham, Arsenal y Everton, sumó su cuarto triunfo de la temporada.

Chris Wood, al cuarto de hora, y Dwight McNeil, a diez minutos del descanso, sentenciaron la victoria del Burnley, antepenúltimo en la clasificación pero igualado a puntos con el Southampton, que marca la salvación, que cayó en su campo contra el Manchester City (1-3).

Por su parte, el conjunto del chileno Manuel Pellegrini encajó su segunda derrota en los tres últimos partidos y pierde de vista los puestos europeos.

Burnley take the three points. pic.twitter.com/MkUCueH8tJ

— West Ham United (@WestHamUtd) December 30, 2018