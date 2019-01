Aarón Galindo anuncia su retiro de las canchas

El defensor mexicano le puso punto final a su etapa como futbolista tras de 16 años de carrera. Inició en las fuerzas básicas de Cruz Azul, pasó por Chivas, Toluca y Santos, equipo en donde logró el título del Clausura 2012. En clubes europeos fue parte del Eintracht Frankfurt y Hércules, entre otros.

Galindo se mostró contento y satisfecho por lo logrado a lo largo de su carrera; sin embargo, admitió que esperaba salir de distinta manera del cuadro celeste, mismo de donde surgió, además de quedarse con las ganas de disputar una Copa del Mundo con la Selección mexicana.

"Tal vez un Mundial fue lo que me faltó. Estuve muchas veces en la puerta de uno, estuve en eliminatoria, pero por circunstancias nunca se dio ir a uno, pero no me arrepiento de nada", mencionó el mexicano.

"Futbolísticamente hubo momentos muy buenos, tal vez cuando estaba en Cruz Azul me hubiera gustado salir de otra forma", reveló.

Tras oficializar su retiro de las canchas, Aarón dijo que está estudiando un curso de entrenador, mismo en donde lleva aproximadamente dos meses en España, y en sus planes estar continuar ahí para seguirse preparando.

