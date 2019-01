VIDEO: Niño da lección de modales a capitán de la Premier League

Un niño se ganó el respeto del mundo entero tras la lección de modales que le dio a Sean Morrison, capitán del Cardiff previo al choque ante el Tottenham en el duelo correspondiente a la jornada 21 de la Premier League.

Te puede interesar: Carlos Salcido manda mensaje a Chivas previo a su debut en el Clausura 2019

El jugador inglés le dio un trago a una botella de agua mientras se encontraba en el túnel, minutos antes de saltar al terreno de juego, después la votó en el piso, el pequeño que lo acompañaría tomado de la mano hasta la cancha, se dio cuenta de la acción, tomó la botella y se la dio a Morrison, éste se sorprendió ante dicha acción y decidió poner nuevamente el agua en el piso, pero amablemente, para después tomar al pequeño y salir a la ceremonia protocolaria.

Las cámaras captaron el momento exacto de dicha acción, la cual fue compartida en redes sociales, aplaudiendo lo realizado por el niño.

🗣 “Excuse me Morrison, you dropped your bottle” pic.twitter.com/2AayXiEMBX

— Soccer AM (@SoccerAM) January 2, 2019