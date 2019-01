West Ham avanza sin 'Chicharito' a la siguiente fase de la FA Cup

West Ham United, sin el aporte del delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández, derrotó este sábado a Birmingham City por 2-0, en partido de la tercera ronda de la FA Cup 2018-2019.

El conjunto de los Hammers se impuso ante su afición en el London Stadium y así llegó a la cuarta fase del certamen de futbol más antiguo del mundo.

Desde el minuto dos, el equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini se adelantó por conducto del austriaco Marko Arnautovic, quien de cabeza y sin dificultades superó la meta del club que milita en la Championship, segunda categoría en el orden del balompié inglés.

We're through to the fourth round! Goals from Arnie and AC giving us the edge over Birmingham.#WHUBIR #COYI pic.twitter.com/6kTx9geABp

— West Ham United (@WestHamUtd) January 5, 2019