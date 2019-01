Atlas tiene objetivos altos para el actual semestre

El arranque del Torneo Clausura 2019 fue con el pie derecho para el Atlas. El sábado derrotó como visitante al Querétaro por 2-1. Ahora, el plantel rojinegro trabajará con mayor tranquilidad para cumplir sus objetivos. Y es que las metas de los Zorros son ambiciosas, según reconoció el capitán del equipo, Juan Pablo Vigón.

“Querétaro es un equipo bien dirigido, nos costó mucho ganar, tuvimos que trabajar mucho el partido, pero gracias a Dios nos llevamos el triunfo, como lo planificamos en la semana. Estamos trabajando para lograr los objetivos altos que nos pusimos en Liga y Copa, con base en eso trataremos de llegar lo más lejos posible”, explicó.

En el primer encuentro del torneo, fue determinante para el Atlas la buena actuación de sus refuerzos. Los goles fueron de los recién llegados Jesús Isijara y Osvaldo Martínez. “Antes que futbolistas, son grandísimas personas. Estamos muy contentos con su arribo, se adaptaron muy bien, hicimos un gran grupo de personas y eso nos llevará a hacer grandes cosas como futbolistas”, sentenció Vigón.

Por su parte, Jesús Isijara expresó su felicidad por el brillante debut con la camiseta del Atlas. “Estamos convencidos de que necesitamos tener una mentalidad ganadora, tratar de hacer buenos partidos para lograr el primer objetivo, que es la Liguilla. Estoy muy contento, mis compañeros me abrieron las puertas, me arroparon y me hicieron uno más dentro del grupo”, sentenció.

Finalmente, el defensor central Omar González se alegró por la victoria en patio ajeno y ahora fija su mente en la Copa MX, donde Atlas debutará este martes. “Estamos muy felices por ganar fuera de casa, pero sabemos que queda mucho trabajo por delante. Hay otro partido enfrente y tenemos que enfocarnos en ello. Siempre queremos ganar, ya sea en casa o fuera, pero iremos partido a partido. El siguiente encuentro es contra Pumas en Copa y después de eso, América. Eso es lo que tenemos en mente ahora”, concluyó.

