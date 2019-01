Suzy Cortez presume su nuevo tatuaje dedicado a Messi y al Barcelona

View this post on Instagram

Hola a todos mis fans que tanbien son fans del mi equipo favorito @fcbarcelona asi como habia dicho cumpli mi reto por amor a mi equipo del futebol ⚽️ @fcbarcelona y el menor jugador del mundo 🌍👑🐐 @leomessi como una forma de eternizar lo que esta gravado em el cozaron! Echo uma gran homenagen aceptando el reto. Estoy seguro de que el mejor jugador de la historia ganará por sexta vez el Balón de Oro y el Premio FIFA 2019 The Best. Anticipé la celebración haciendo un tatuaje con el nombre de Messi y el número 10 junto con el escudo del FC Barcelona para celebrar los 120 años que amo mucho. Luego vos ensinare asi que Desafio del tatuage Por amor cumplido con êxito! Un gran beso a todos de la mas gran fan yo 😍y hasta luego 💙❤ #fcbarcelona #tattoo #messi #viscabarca 💙❤️ #blaugrana