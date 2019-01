Peleadora de UFC golpea y somete a ladrón que intentó asaltarla

Hace unos días, la peleadora brasileña de UFC Polyana Viana pasó un desafortunado momento en el que se vio obligada a recurrir a los golpes fuera del octágono debido a que un hombre intentó robarle su teléfono móvil mientras esperaba en la calle a que llegara su Uber.

El delincuente no sabía quién era su víctima y mucho menos imaginó que terminaría en el hospital tras recibir una paliza que le propinó la peleadora de artes marciales mixtas en las calles de Rio de Janeiro.

En entrevista para el portal MMAJunkie, Polyana relató que fue interceptada por el delincuente a las afueras de su departamento mientras esperaba un taxi; el hombre se acercó a ella con el pretexto de preguntar la hora para después amagarla con una pistola falsa.

“Cuando me percaté de su presencia, él ya estaba muy cerca de mí. Me preguntó la hora pero aunque se la dije él no se fue. Así que oculté mi celular en mi cintura y luego dijo, “Dame el teléfono, no intentes reaccionar porque estoy armado”. Ahí fue cuando se acercó e hizo como si pudiera un arma en mi espalda, pero me di cuenta de que era demasiado suave para ser una pistola”, declaró.

“Le tiré dos golpees con mi puño y una patada. El delincuente cayó y luego lo atrapé en un Mata León. Ahí lo retuve y después lo ubiqué en un lugar y le dije que íbamos a esperar a la policía”, relató.

On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt

— Dana White (@danawhite) January 7, 2019