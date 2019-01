Dodgers firma al lanzador Schultz como refuerzo

El lanzador derecho Jaime Schultz firmó un atractivo contrato con Dodgers de Los Ángeles, con miras a la campaña 2019 del beisbol de las Grandes Ligas.

Schultz llegó a la organización angelina en un cambio con Rays de Tampa Bay, que recibió, a su vez, los derechos del lanzador prospecto Caleb Sampen.

The Dodgers have acquired right-handed pitcher Jaime Schultz from Tampa Bay. https://t.co/GqwlaxkOir

— Dodger Insider (@DodgerInsider) January 8, 2019