Federación inglesa investiga saludo nazi de portero Hennessey

La Federación de fútbol de Inglaterra (FA) ha abierto una investigación por la fotografía en la que el portero del Crystal Palace Wayne Hennessey parece hacer un saludo nazi.

Su compañero en el Palace Max Meyer publicó la foto el sábado, en la que el portero aparece en último plano con la mano derecha en alto y la mano derecha en la cara tapando la boca, aparentando llevar un bigote.

El guardameta negó que realizase cualquier tipo de apología del nazismo y aclaró que fue "pura coincidencia".

moment by the camera this looks like I am making a completely inappropriate type of salute. I can assure everyone I would never ever do that and any resemblance to that kind of gesture is absolutely coincidental. Love and peace Wayne

— Wayne Hennessey (@WayneHennessey1) January 6, 2019