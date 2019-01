VIDEO: Mujer se vuelve viral por observar partes íntimas de basquetbolista

Vaya momento que se dio en un partido de la NBA, ya que una aficionada se volvió viral cuando no perdió la oportunidad de observar detenidamente al jugador de los Spurs de San Antonio, LaMarcus Aldridge, y es que la expresión de su rostro lo dijo todo.

CONDENAN A 75 AÑOS DE CÁRCEL AL GATO ORTIZ POR TRES SECUESTROS

Sentada en las primeras filas de la duela, la mujer se dio su ‘taco de ojo’ en cuanto el deportista se acercó a la zona donde se encontraba, sin importarle ir a acompañada por su pareja.

La mirada de la joven fue tan evidente que no se necesitan dar mayores explicaciones de lo que le estaba viendo a Aldridge, a quien lo último que le observó detenidamente, fue la cara.

LMAOOO that girl wanted some of Aldridge’s sauce. pic.twitter.com/EDntrX8sEB

— Daniel Mohajer (@BoasMohajer) January 8, 2019