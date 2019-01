VIDEO: Peleador de MMA sufre escalofriante fractura

Bien se conoce que las Artes Marciales Mixtas son una disciplina dura y con gran contacto físico, razón por la que constantemente se dan duras lesiones, muestra de ello fue lo que le sucedió Jonathan King, quien se fracturó la pierna derecha durante una pelea.

El acto se dio durante el campeonato 'American Kombat Alliance: Rite of passage 6' mientras se enfrentaba a Chris Williams. Corría el el segundo 20 cuando King pateó a su rival, cayendo de inmediato ya que se rompió la tibia de la pierna derecho con el impacto del golpe que propinó.

El peleador intentó levantarse, pero fue en ese momento que se dio cuenta de la gravedad de su lesión. El árbitro se percató de ello, e inmediatamente detuvo el combate, el cual terminó con victoria para Chris Williams por la vía de nocaut técnico.

Las cámaras grabaron el momento exacto del terrible momento, para después compartirlo mediante redes sociales, las cuales viralizaron el video, el cual muestra imágenes sensibles de la lesión.

📽***WARNING VERY GRAPHIC FOOTAGE*** 📽

Jonathan King may have suffered the worst leg injury we've ever seen in combat sports.. 😮😮😮🤢🤢🤢

Wishing this man all the best in his recovery.. 💯👊pic.twitter.com/A9uPSyMsG9

— The MMA Bible (@TheMMABible) January 6, 2019