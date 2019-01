VIDEO: Federer rompe el llanto al recordar a su primer entrenador

Roger Federer rompió el llanto durante una entrevista al recordar a Peter Carter, un hombre fundamental en su carrera como tenista, ya que fue su primer entrenador, el cual le enseñó desde muy pequeño la pasión y amor por el deporte blanco.

"Peter Carter murió un año antes de que tú ganaras tu primer Wimbledon, ¿qué crees que pensaría ahora que has ganado 20 Grand Slams?", fue la pregunta del periodista al tenista suizo, quien de inmediato agachó la cabeza y no aguantó las lágrimas.

Instantes después respondió: "espero que estuviera orgulloso de lo que he logrado, no quería que desaprovechara mi talento. Creo que su muerte fue como un toque de atención ya que desde entonces empecé a entrenar realmente duro", mencionó en entrevista con CNN.

Roger Federer's inspirational former coach died in a car crash on his honeymoon in 2002.

Nearly two decades on, Federer still gets emotional when he talks about Peter Carter.

