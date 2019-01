Policía de La Vegas le pide una muestra de ADN a Cristiano Ronaldo

El caso entre Kathryn Mayorga y Cristiano Ronaldo sigue dando de que hablar. La estadounidense acusó al futbolista de haberla violado en el 2009 por lo que ahora la policía de Las Vegas le pidió al portugués que entregue una muestra de ADN.

De acuerdo con información del sitio TMZ, Cristiano está dispuesto a cooperar al 100%, ya que el asegura que es inocente.

Esta petición de la policía se da a conocer después de que la actriz británica Jasmine Lennard se sumara a la denuncia de violación hecha por Mayorga.

A través de una serie de tuits, dijo que contaba con información que podría ser de gran ayuda y calificó al futbolista de “psicópata y mentiroso”.

Ante estas declaraciones, el equipo legal del jugador de la Juventus declaró que Cristiano no ha tenido una relación con ella, como Lennard sugiere. "El Sr. Ronaldo no tiene ningún recuerdo específico de la reunión con la Sra. Lennard hace 10 años o en cualquier momento. Él no ha tenido una relación con ella y no ha tenido ningún contacto con ella, ya sea en los últimos 18 meses, como sugiere la Sra, o de otra manera”, dijeron al mismo sitio.

De igual forma informaron que tomarán acciones legales. "Las notas de voz publicadas por la Sra. Lennard en las redes sociales no son del Sr. Ronaldo. El Sr. Ronaldo tomará las medidas legales apropiadas en su debido momento”, agregaron.

Después de que se diera a conocer la reacción de Cristiano Ronaldo, la cuenta de Twitter de Jasmine apareció cerrada y su Instagram pasó de público a privado.