Capitanes se refuerzan con ex jugador de la NBA

El dominicano y ex jugador de la NBA, Luis Montero Carrasco, fue anunciado como refuerzo de Capitanes Ciudad de México para encarar la primera etapa de la Liga de las Américas y el cierre de temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

¡El dominicano Luis Montero llega como refuerzo al equipo! Toda la información en: https://t.co/6QyaKZ4GVF #YoSoyCapitán pic.twitter.com/WnHFcYOD8a — Capitanes CDMX (@CapitanesCDMX) January 10, 2019

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Twitter y NBA presentan acuerdo que revolucionará la forma de ver los partidos

Montero, de 25 años de edad, tiene en su carrera profesional 14 partidos en la NBA en dos temporadas. Con los Portland Trail Blazers disputó 12 en la temporada 2015-16 y dos con los Detroit Pistons en la 2017-18.

"Es mi primera vez en México y me siento muy emocionado por estar acá. En Capitanes me voy a reencontrar un gran amigo, Rigoberto (Mendoza) y yo nos conocemos dentro de la cancha y estar con él me da más confianza, espero que podamos mejorar como jugadores y ayudar mucho al equipo”, declaró el dominicano.

Capitanes debutará el 25 de enero en la Liga de las Américas. En la LNBP es líder de la Conferencia Sur con 19 triunfos y 9 derrotas.

VIDEO RECOMENDADO DE PUBLIMETRO TV