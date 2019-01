Aficionado del Betis se vuelve americanista tras fichaje de Lainez

Diego Lainez no solo provocó revuelo en México, sino también ya lo hizo en España, muestra de ello es el caso de Jesús, un aficionado del Real Betis que se volvió americanista, luego del fichaje del juvenil mexicano con el cuadro verdiblanco.

"¿Alguien del América sabría decirme alguna forma de ver los partidos del equipo desde España? Quiero empezar a seguirlos e interesarme por el equipo", fue uno de los comentarios que realizó Jesús mediante su cuenta de Twitter.

Posteriormente, agradeció a toda la afición de las Águilas que comenzaron a seguirlo, afirmando que han demostrado ser uno equipo grande, y de pasó, aprovechó para mandarle un mensaje al acérrimo rival del equipo de Coapa. "Que chingue a su madre Chivas, hermanos".

Para no tener que responder a todos los que me estáis ayudando uno a uno, lo digo por aquí. Muchas gracias por su ayuda. He encontrado un perfil de Facebook y un par de aplicaciones, a partir de ahora seguiré los partidos por ahí. Que chingue a su madre las Chivas, hermanos.

— Jesús (@JesusRBB__) January 12, 2019