Iván Marcone vuela a Argentina para fichar con el Boca Juniors

El centrocampista argentino, Iván Marcone, no concentró con ‘La Máquina’ para el duelo de este sábado ante las Chivas de Guadalajara, sin embargo, se confirmó. lo que hasta hace unas horas, sólo eran rumores: Marcone se convertirá en jugador de Boca Juniors, debido a ello hoy mismo viajará a su país para firmar con el equipo xeneize.

Luego de seis meses en Cruz Azul, Marcone logró convertirse en un referente del equipo dirigido por Pedro Caixinha, se ganó el apreció de la afición celeste y antes de partir el argentino envió un mensaje de despedida a todos los seguidores cementerios.

“No conseguimos la Liga que era lo más importante pero, en todo sentido, me voy muy contento de México. En todos lados me trataron de buena manera. El cariño que me dio la afición me hizo sentir muy cómodo”.

También habló sobre los responsables de darle una nueva cara a Cruz Azul, Pedro Caixinha y Ricardo Peláez, quienes fueron los encargados de fichar al argentino.

“Estoy muy agradecido con los dos, Pedro es un excelente entrenador, es un cuerpo técnico maravilloso tanto en lo humano como en lo deportivo. Ricardo fue la persona que hizo que yo pudiera venir, siempre voy a estar agradecido con él. Creo que me voy con ganar de aprender más de los, les deseo todo el éxito del mundo”, declaró.

Para finaliza, el centrocampista se comprometió a regresar a Cruz Azul si en algún momento en su carrera regresa al futbol mexicano.

“Me voy agradecido, he aprendido mucho en México, si vuelvo, será para jugar en Cruz Azul”, finalizó.

