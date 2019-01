Futbolista argentino aclara lo que pasó tras choque donde una mujer embarazada resultó lesionada

Este fin de semana, el jugador argentino de Independiente de Avellaneda, Alan Franco, se vio involucrado en un un accidente automovilístico en el que una mujer embarazada resultó con lesiones, luego del incidente trascendió información en la que se dijo que el defensor iba a acompañado por un grupo de amigos en aparente estado de ebriedad, además se dijo que intentó sobornar a la policía y se le acusó de amenazar al conductor del otro vehículo, sin embargo, Franco aclaró lo sucedido la madrugada de este domingo.

En entrevista para TyC Sports, Alan Franco aseguró que no había bebido y explicó la razón por la que en su automóvil habían varias latas de cerveza: “No tomé alcohol. Tenía latas de cervezas en el baúl que estaba cerrado. Fueron un obsequio de un tío que estuvo de vacaciones. Les sacaron fotos y no sé por qué dijeron que estaba tomando y con amigos, es mentira, estaba solo”.

Franco explicó que tras el choque su principal preocupación fue la chica que viajaba en el otro automóvil debido a que se dio cuenta que estaba embarazada: “Estoy un poco más tranquilo desde que me enteré que la chica está bien y su embarazo no corre peligro. Yo no iba rápido. Bajé muy asustado y lo primero que hice fue ver a la chica. Me sorprendió mucho cuando me di cuenta que estaba embarazada”.

Con las lágrimas al borde de los ojos, el jugador relató los momentos de angustia que vivió luego del choque. “Tengo ganas de llorar porque soy padre. Cuando le vi la pancita se me vino todo el mundo abajo, estaba mal y en shock. Ella me apretaba la mano y me decía: ‘tengo miedo, no puedo respirar, me duele la costilla’. Fue el momento más feo que viví en mi vida y no se lo deseo a nadie”.







También aprovechó para desmentir que intentó sobornar a los policías, aunque reconoció que los efectivos intentaron alejarlo del lugar argumentando que le podían hacer algo.”Al ver que ella está bien y no corre peligro, siento alivio. Estoy a disposición”, concluyó.

