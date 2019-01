‘Rafa’ Márquez era diez veces mejor que Piqué: Yaya Touré

El defensa mexicano Rafael Márquez era diez veces mejor defensa que el zaguero español Gerard Piqué, consideró el ex compañero de ambos en el Barcelona, Yayá Touré.

El futbolista africano, quien ahora trabaja como comentarista para Sky Sports en Inglaterra, dio su once ideal de jugadores junto a los que jugó y en él colocó al Káiser michoacano y dejó fuera a Piqué, lo cual tuvo que explicar con argumentos.

“Los dos son similares; Piqué es un poco más alto. Rafa Márquez era uno de los más duros defensas, pero la gente no lo recuerda porque no jugó en Inglaterra. Si quieres recordarlo, debes ir a YouTube, pero yo creo que era diez veces mejor que Piqué. Era muy bueno. La gente lo decidirá cuando lo vean en YouTube; si lo ves, es fantástico. He estado ‘enamorado’ de él”.