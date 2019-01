Los Dorados no tienen técnico y tampoco estadio

Los Dorados de Sinaloa no sólo no tienen técnico porque Diego Armando Maradona no ha reportado con el cuadro culichi, pues ahora tampoco tienen estadio, ya que no podrán jugar su partido de la Fecha 3, por la Liga de Ascenso, en la cancha del Banorte.

Debido a las malas condiciones en las que se encuentra el césped del inmueble, la Liga de Ascenso emitió un comunicado para explicar que Dorados no jugará esta jornada ante FC Juárez, por lo que el duelo fue postergado para el 23 de marzo a las 19:00 horas.

Con esto se complican aun más las cosas para el equipo sinaloense, pues tampoco saben cuándo volverá su técnico Diego Armando Maradona y ahora tampoco cuentan con el aval para poder actuar en su cancha, por lo que el año no ha empezado de lo mejor para el conjunto subcampeón de la Liga de Ascenso.

Cabe recordar que el duelo anterior, pero de la Copa MX ante Zacatepec, también fue suspendido por las mismas razones.

Comunicado

El ASCENSO Bancomer MX informa la reprogramación del encuentro correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2019, entre los Clubes Dorados de Sinaloa y FC Juárez. Lo anterior debido a que una vez realizada la revisión a la cancha del Estadio Banorte, ésta no cumple con las condiciones que garanticen la integridad física de los jugadores.

La nueva fecha para el encuentro es:

Sábado 23 de marzo de 2019

20:00 HL / 21:00 HC

Estadio Banorte

EL ASCENSO MX agradece la disposición del Club FC Juárez para reprogramar el encuentro, procurando siempre salvaguardar la integridad de sus jugadores y favorecer el espectáculo para el aficionado.