Casillas por fin habla de las verdaderas razones por las que salió del Madrid

Iker Casillas recordó su etapa en el Real Madrid, pero sobretodo el mal momento que vivió cuando tuvo que salir del equipo de sus amores, así lo dio a conocer en una entrevista concedida al canal del Porto.

¿QUIÉN ES SARAH KOHAN? LA MADRE DEL PRIMER HIJO DE CHICHARITO HERNÁNDEZ

En la charla, el guardameta de 37 años explicó parte de la situación que lo orilló a tomar la decisión de marcharse, durante la época donde José Mourinho era el técnico en el 2015: "No estoy arrepentido de la elección que tomé hace tres años, soy muy feliz. Las razones para salir del Real Madrid fueron muy complejas”.

"Estaba muy expuesto a las críticas y a la opinión pública, algo que acabó por ayudarme a decidir, necesitaba estar tranquilo a nivel personal, cosa que en Madrid no estaba. Es mejor no leer o ver nada. En los últimos años en el Real viví situaciones que no entendía bien. Ya no estoy para estar en el foco de todos, si quieren hablar de mí, que hablen. Si no me gusta algo voy a Twitter y respondo”, abundó el campeón del mundo con España y quien llegó a los merengues en 1998.

Iker Casillas señaló que todo es parte de su pasado y ahora vive muy feliz en Porto donde espera quedarse mucho tiempo más, pese a que su contrato expira al finalizar la presente campaña: "Ahora estoy aquí y estoy a gusto. Me gustaría quedarme mucho más tiempo”.