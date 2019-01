Iman Shumpert intenta ingresar al vestuario rival para confrontar a Nurkic

Iman Shumpert, escolta de los Sacramento Kings, fue detenido por la seguridad del Arena Golden Center, al intentar ingresar al vestuario de los Portland Trail Blazers para confrontar al centro Jusuf Nurkic.

Durante el partido que ganaron los Kings (115-107), Nurkic puso una dura pantalla sobre Shumpert en la segunda mitad, lo que desató la molestia del escolta y al final del encuentro intentó buscarlo para decirle algunas cositas.

Iman Shumpert reportedly waited by the Blazers locker room after the game to talk to Jusuf Nurkic.

Jusuf’s response: “I’m not worried about it. He’s going into retirement soon. I just said what I said. I‘m not worried about a guy who’s going into retirement soon.”

— Ballislife.com (@Ballislife) January 15, 2019