Katelyn Ohashi, la gimnasta del 10 que se retiró para ser feliz

La gimnasta estadounidense, Katelyn Ohashi acaparó las miradas de todo el mundo tras su participación en el campeonato colegial Under Armour's 2019, mismo en donde obtuvo el 10 perfecto tras su rutina combinada con ejercicios de gimnasia artística, show y un entusiasmo que acaparó a cualquiera.

Si algo caracterizó en esa presentación a Ohashi fue el carisma que mostró de inicio a fin, los presentes se rindieron ante ella, posteriormente el video de su participación no tardó en llegar a redes sociales, mismo con el que miles de personas reconocieron el talento de la joven de 21 años de edad; sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para llegar hasta ahí, esa sonrisa le costó trabajo, al grado de mejor abandonar su etapa profesional con tal de ser feliz.

Katelyn desde niña destacó en la gimnasia, pasó el tiempo y se convirtió en una verdadera promesa de su país, pero había un aspecto que no tenía contentos a muchos: su peso, motivo por el que fue altamente criticada. "Me dijeron que era vergonzoso lo gorda que estaba. Me comparaban con un pájaro que no podía volar. No podía aceptarme a mí misma. No era feliz", mencionó a la ABC.

La exigencia era mucha, las críticas aún más, el deporte que amaba practicar se convirtió poco a poco en un calvario, incluso, la estadounidense dijo que disfrutaba cuando estaba lesionada, pero en 2015 decidió ponerle punto final a su etapa como profesional, al joya de Estados Unidos se desvaneció.

Pero fue en 2016 que Ohashi encontró una puerta alterna: la competición universitaria, misma en donde más allá de conseguir un resultado, se dedica a disfrutar de la gimnasia y a ser feliz. "No he sido capaz de sentir esta felicidad en mucho tiempo, puedo competir con una sonrisa en la cara y no se trata ya de conseguir un resultado ni un podio", comentó a dicho medio.

Actualmente, la joven es feliz desarrollándose en el deporte que siempre amó, además de que completa su dicha estudiando sociología… ¡la sonrisa regresó!.

