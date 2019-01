Músico argentino revela una 'obsesión enfermiza' por Roger Federer

Su nombre es Antonio Birabent, es un músico y compositor argentino, y fue él quien reveló su "obsesión enfermiza" por Roger Federer; incluso mencionó que de conocerlo, cree que se llevarían bien y tendrían una buena relación de amistad.

"Mi admiración por Federer tiene que ver con su personalidad y su manera de jugar, pero creo, además, que uno admira a las personas que de alguna manera están en sincronía con uno, y yo siento una sincronía con Federer. Nunca lo voy a conocer, nunca voy a hablar con él, pero creo que mi admiración por él incluye también ese berretín de tener una sincronía con el admirado. Y eso es lo que me sucede con él", mencionó en entrevista con Infobae.

Birabent señaló que de niño quería ser tenista, una razón más por la que sigue de cerca a Federer y en general el mundo del deporte blanco. "Sí, el tenis siempre me gustó, pero enseguida me di cuenta de que para jugar bien al tenis había que jugar muy bien… y abandoné. Era malísimo, soy de hecho mejor al ping pong. Pero el tenis siempre me llamó la atención como deporte, tal vez por lo individual, tal vez porque siempre alguien gana. También porque hay algo en el tenis que tiene que ver con unas reglas muy claras, a diferencia del otro deporte que tanto me gusta, que es el futbol, donde las reglas, en parte porque son 22 jugadores, son más difusas".

El argentino expresó que años atrás su obsesión por el tenista suizo fue mayor, que hasta anotaba en papelitos la cantidad de títulos que pensaba que Roger ganaría, cantidad que muchas de las veces superó, "estamos viendo a un jugador que ninguno de nosotros volverá a ver en el tiempo que nos queda de vida", finalizó.

