Jugadores de León trasladaron gasolina desde Monterrey

Algunos jugadores del León reconocieron que el problema del desabasto de gasolina también les ha afectado, por lo que trasladaron el combustible de Monterrey al Bajío tras el partido del sábado pasado por la Liga MX.

La noche del miércoles los Esmeraldas se enfrentaron a Cruz Azul y al término del partido Ángel Mena no quiso abundar en el tema, pero admitió que no ha sido una situación ajena para los futbolistas: "Pues sí, sí, pero… nosotros quizá estamos un poco al margen de todo ese tema, queremos que no nos afecte en nada, para seguir preparándonos para los partidos que vienen”.

"Ahí la llevamos, tratamos de por ahí ingeniárnosla y como todos ustedes, creo que están pasando el mismo caso, pero bueno, esperemos que se pueda solucionar este tema lo antes posible para no tener ningún tipo de inconveniente. Ahí lo manejamos, ahí lo manejamos; el club siempre está a disposición de nosotros y tratamos de acoplarnos a todo”, comentó Mena en declaraciones para el diario Cancha.

Por su parte, el arquero William Yarbrough también calificó como difícil la situación de la gasolina: “Nosotros no mandamos… viajamos en avión y regresamos en avión, entonces vimos esa nota que la sacó San Cadilla entonces todos la estamos sufriendo igual, no creas que no estamos pasando un momento difícil con eso”.